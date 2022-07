Kortrijk activeert hittenoodplan, LAGO neemt maatregelen tegen overlast in openluchtbaden: “Extra security, ID-controles en strengere badkledij regels”

KortrijkExtreme zomerhitte komt nu ook onze richting uit . De stad Kortrijk heeft een hittenoodplan geactiveerd. “Hou kwetsbare buurtbewoners en ouderen die slecht te been zijn nog meer in het oog”, klinkt het namens het stadsbestuur. LAGO neemt extra maatregelen, na eerdere incidenten met mensen die illegaal binnen raakten om verfrissing in de openluchtbaden te zoeken.

Tijdens een vorige hitteprik op zaterdag 18 juni werd het onthaal van het zwemparadijs LAGO Kortrijk Weide overrompeld. Mensen die niet gereserveerd hadden, dat blijft verplicht, probeerden toch illegaal binnen te raken. Enkele waaghalzen wandelden zelfs langs de spoorweg Kortrijk-Brugge om er over een hekken tussen de spoorweg en LAGO Weide te klimmen en zo toch in het buitenbad te raken. LAGO is met deze nieuwe hitteprik nu beter tegen overlast gewapend.

“Er is elke dag extra security voorzien. En op de drukste dagen laat de politiezone Vlas agenten patrouilleren. Er zijn ook ID-controles. Niet aan het onthaal, maar al buiten het gebouw aan het Nelson Mandelaplein. Waar we met hekken een zone ingericht hebben voor die controles. We doen er dus alles aan om de overlast buiten te houden”, zegt centrummanager Elewin Werbrouck. “En het werkt al, het is weer aangenaam in het zwembad. Wat heel fijn is.”

Volledig scherm Er zijn weer ID-controles aan de LAGO zwembaden in Kortrijk © Henk Deleu

De Safe Swim Zone werkt zo. Bezoekers hebben hun identiteitskaart altijd mee, vanaf 12 jaar. Wie geen eID bij zich heeft, mag niet binnen. Wie weigert om zijn eID te laten scannen met een ID-kaartlezer, mag ook niet binnen. Wie zich misdraagt in het zwembad, komt op een zwarte lijst en krijgt een toegangsverbod van drie maanden. Want als amokmakers toch hun eID laten inscannen aan de ingang, krijgt LAGO een signaal dat ze op de zwarte lijst staan.

Quote Zwemshorts zijn voortaan verboden, we laten enkel nog aanspannen­de zwembroek­jes toe. Want in de zakken van een zwemshort kan je bijvoor­beeld drugs meesmokke­len naar de ligweide LAGO-centrummanager Elewin Werbrouck

Er zijn ook strengere badkleding voorschriften. “Zwemshorts zijn voortaan verboden, we laten enkel nog aanspannende zwembroekjes toe. Want in de zakken van een zwemshort kan je bijvoorbeeld drugs meesmokkelen naar de ligweide. En er zijn er die onder een zwemshort een onderbroek dragen, wat onhygiënisch is”, verduidelijkt Elewin Werbrouck. Nog dit: alle extra maatregelen gelden voor én LAGO Kortrijk Weide én het openluchtzwembad LAGO Abdijkaai.

De stad Kortrijk activeert een hittenoodplan. Zo controleert de politie of wildzwemmers het wagen om verkoeling te zoeken in de Leie of in het kanaal Bossuit-Kortrijk. Dat is verboden, er staan bordjes, omdat het te gevaarlijk is. Koude onderstromen kunnen je spieren doen verkrampen en je kan je ernstig bezeren als je ondiep water induikt. Dat is trouwens ook zo wat de vijver bij de vuurplaats in het Nelson Mandelapark betreft. Het peil van het water is er heel laag. Wildzwemmers die betrapt worden, riskeren een GAS-boete.

Volledig scherm De bordjes zijn duidelijk, het is verboden te zwemmen in waterlopen zoals het kanaal Bossuit-Kortrijk © Henk Deleu

Er wordt gevraagd om oudere en kwetsbare mensen en buurtbewoners extra in het oog te houden. “Bel even aan, sla een babbeltje, doe misschien eens wat boodschappen en zorg dat ze voldoende water drinken”, klinkt het. Wie problemen ziet door de hitte en niet in staat is om die zelf op te lossen, contacteert het meldpunt 1777 of bij dringende gevallen de politie op het gratis nummer 1701 of het noodnummer 112. Je kan bij vragen of problemen rond thuiszorg, huisvesting, welzijn… ook altijd bellen naar het Sociaal Huis of naar een van de wijkcentra. Zorg en maaltijden aan huis blijven gegarandeerd. De Samana boodschappendienst voor ouderen blijft eveneens bereikbaar.

Dierenwelzijn

Het stadsbestuur vraagt tot slot aandacht voor dierenwelzijn. Honden hebben snel last van de warmte. Laat hen nooit achter in de auto bij warm weer. Een stilstaande auto wordt in de zon snel heet, ook al staan de ramen een stukje open. De gemeenschapswachten en politie houden daarom een oogje in het zeil.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.