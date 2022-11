Kortgestrafte gedetineerde al enkele dagen op vrije voeten nadat hij in Kortrijk ontsnapt uit eerste detentiehuis van ons land

KortrijkEen kortgestrafte man is ontsnapt uit het detentiehuis in Kortrijk. Dat gebeurde vorige week vrijdagavond al, maar raakte nu pas bekend. Het gaat om een 30-jarige man die ondertussen al enkele dagen op vrije voeten is. “Hij is op vandaag nog niet gevat”, bevestigt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen. Vlaams Belang is er niet over te spreken. “Deze ontsnapping werd aanvankelijk verzwegen”, vindt fractieleider Wouter Vermeersch.

De man slaagde erin om vrijdag omstreeks 21.45 uur te ontsnappen uit het detentiehuis. Hij zou daarbij een raam hebben geforceerd. “De politie ging meteen ter plaatse en startte een zoekactie”, zegt woordvoerster Kathleen Van De Vijver van het gevangeniswezen.

Al snel bleek dat de man niet in Kortrijk, maar in zijn thuisomgeving zou moeten gezocht worden. Het zou gaan om een drugsverslaafde man die aan het afkicken is. Volgens onze info gaat het om een West-Vlaming die niet afkomstig is van de regio Kortrijk. “Helaas is hij tot op vandaag nog niet gevat”, zegt Kathleen Van De Vijver. “De zoektocht gaat uiteraard verder. Ondertussen is ook een intern onderzoek opgestart.” De voor- en achterdeur van het detentiehuis zijn normaal altijd gesloten. Binnen en buiten is er camerabewaking. Er is ook een speciaal systeem voor interne telefonie en een alarmknop, mocht er in een leefgroep een probleem zijn.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Minister Van Quickenborne tijdens een rondleiding in nieuwe detentiehuis in Kortrijk, met detentiebegeleiders in opleiding © Henk Deleu

Recent geopend

Het detentiehuis in het gewezen rusthuis Lichtendal op Hoog Kortrijk opende nog maar vrij recent. Er is enkel plaats voor gedetineerden die veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen van minder dan drie jaar en die voorbereid worden om binnenkort opnieuw vrij te komen. In het detentiehuis worden ze voorbereid op hun re-integrering in de maatschappij en worden ze bijgestaan in hun zoektocht naar werk. Daarnaast eten de bewoners samen, doen ze activiteiten, kunnen ze lessen Basisveiligheid (VCA) volgen, theoretische lessen volgen voor een rijbewijs, leren koken, budget beheren en ze worden ook geholpen bij het herstellen van het contact met hun familie.

Quote Bewoners werken in het detentie­huis aan hun re-integratie. Het verbaast me dat iemand zich in de problemen werkt door zich niet aan de regels te houden burgemeester Ruth Vandenberghe

“Bewoners van het detentiehuis zijn kortgestraften”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Ze werken er inderdaad aan hun re-integratie, het verbaast mij dan ook dat iemand zichzelf nu in de problemen werkt door zich niet aan de regels te houden.” De man is voor zover bekend de eerste gedetineere die ontsnapt uit het detentiehuis in Kortrijk. Hij riskeert alvast een bijkomende straf voor zijn ontsnapping.

Vlaams Belang is misnoegd. “Voor ons bevestigen dit eerste ernstige incident en deze doofpotoperatie dat Kortrijkzanen door minister Vincent Van Quickenborne gebruikt worden voor experimenten rond justitie. We gaan de verantwoordelijken ondervragen, Van Quickenborne in het federaal parlement en burgemeester Ruth Vandenberghe in de gemeenteraad, over waarom er na de ontsnapping niet meteen een waarschuwing werd uitgestuurd naar de ruime bevolking in de omgeving”, zegt fractieleider Wouter Vermeersch. Volgens de betrokkenen was waarschuwen evenwel geen vereiste omdat het veiligheidsrisico laag was. De voortvluchtige verliet Kortrijk meteen en moet nu dus wellicht in zijn thuisomgeving gezocht worden. De dag voor zijn ontsnapping legde hij trouwens nog verplicht een urinetest op drugs af. Het resultaat was negatief.

LEES OOK:

Volledig scherm Het detentiehuis in Kortrijk © Henk Deleu

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.