Koppel wordt café uitgegooid, veroorzaakt ongeval en is agressief tegen politie

kortrijk/Bissegem Oudste inwoner van Bissegem Marie overlijdt op 103-jarige leeftijd

Marie Bosch is op 103-jarige leeftijd overleden, in woonzorgcentrum Biezenheem in Bissegem. Ze was de op een na oudste inwoner van Kortrijk. Enkel Maria Devriendt uit Heule, die 104 jaar werd in oktober, ging haar nog voor.

17:35