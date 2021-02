Koppel ontvluchtte in 2011 Griekse crisis, nu dreigt corona hun restaurant te nekken: “Ik word ‘s nachts huilend wakker door paniekaanvallen”

Kortrijk / Kuurne / Harelbeke Erna (55) krijgt als eerste vaccin in Vaxpo: “Voelt als eerste stap naar nieuwe vrijheid”

23 februari Erna Van der Beken (55) uit Heule was dinsdag de eerste die een vaccin kreeg in het vaccinatiecentrum Vaxpo in Xpo Kortrijk. Ze is zorgverlener bij i-mens in Kortrijk en twijfelde geen moment zich te laten vaccineren. “Naast mijn patiënten is ook mijn man een risicopatiënt, ik ben enorm blij dat ik eindelijk dat eerste spuitje heb”, vertelt Erna.