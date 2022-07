Koop vanaf 339.000 euro nieuwe stadswoning in buurt Goed te Bouvekerke

Gent / Kortrijk / Menen / Moeskroen Spectacu­lai­re achtervol­ging op E17: minderjari­ge botst tegen politiewa­gen en andere auto’s

Een spectaculaire achtervolging van een gestolen auto op de E17 is vrijdagnamiddag geëindigd met een crash in Moeskroen. Toen de minderjarige bestuurder in Rekkem afsloeg, reed hij zelfs even over het fietspad om aan de politie te ontsnappen.

8 juli