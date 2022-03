Koninklijke Turnvereniging Kortrijk houdt weer turnshow: “Ouders kunnen na twee jaar hun kinderen weer zien turnen”

kortrijkNa twee jaar konden de leden van de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk afgelopen weekend eindelijk weer hun kunsten tonen op een jaarlijkse turnshow. In totaal kwamen ruim 900 (groot) ouders verspreid over twee voorstellingen naar hun kroost kijken.

“We zijn heel blij dat het weer kan”, zegt voorzitter Stefanie Opsommer. “Door de strenge coronamaatregelen hebben we het eerste jaar amper een normale werking gehad, om daarna een jaar geen toeschouwers te kunnen toelaten tijdens onze trainingen. Voor ouders is het leuk om eens te zien wat hun zoon of dochter allemaal kan, voor onze turners is het eens tof om te tonen wat ze allemaal geleerd hebben.”

Volledig scherm De ouders konden hun kinderen nog eens aan het werk zien. © Henk Deleu

Normaal is er één grote turnshow, maar nu waren er nog twee aparte voorstellingen. “We hebben zo lang mogelijk afgewacht om te beginnen organiseren”, zegt Opsommer. “Eind vorig jaar hebben we dan beslist ervoor te gaan, maar er voor de zekerheid vanuit te gaan dat we maar een maximum aantal aanwezigen zouden mogen toelaten. Dat is uiteindelijk niet nodig geweest, maar eens de shows in elkaar staken, wilden we niet meer aanpassen. Volgend jaar is er opnieuw één grote show, als dat mogelijk is.”

Volledig scherm na twee jaar ein-de-lijk weer de jaarlijkse turnshow van de Koninklijke Turnvereniging Kortrijk (KTV) © Henk Deleu

“Het was echt tof om weer op de eerste rij te zitten vandaag”, zegt mama Debbie Ledoux uit Kuurne. Dochter Noore Vanquackebeke is al enkele jaren lid van de club. “Het was al van voor corona geleden dat we haar nog eens achter aan het werk konden zien op de mat.”

