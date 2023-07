Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel brengt musical Ciske de Rat, met allereerste Vlaamse cast

Filou & Friends opent Filou Forever tweede­hands­hoek: “Elk kind toegang geven tot kwaliteits­vol­le en eerlijke kledij”

Het Belgisch kinderkledingmerk Filou & Friends zet een volgende stap met het tweedehandsconcept Filou Forever. Door voor het eerst een Forever Corner te openen, in de ‘flagstore’ van het merk in de Doorniksestraat 18 in Kortrijk.