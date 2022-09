Koninklijk koor Crescendo eert King Charles III met optreden

KortrijkDe Sint-Elisabethkerk aan de Camerlyncklaan in Kortrijk vormt op zaterdag 1 oktober het decor voor een optreden ter ere van de pas gekroonde King Charles III van het Verenigd Koninkrijk. The Coronation Anthems staan centraal.

De dertig zangers van het gemengd koor wagen zich aan The Coronation Anthems van G.F. Händel. Meerdere componisten schreven koningsliederen, maar deze van Händel zijn de standaard versie voor de kroning van de Britse vorst, deze keer King Charles III. Händel componeerde vier anthems in opdracht van de Britse koning George II, naar aanleiding van zijn kroning in Westminster Abbey op 11 oktober 1727. De vrolijke muziek, met soms een romantische toets, neemt je op sleeptouw en is toegankelijk voor een groot publiek.

Zelfs muziekminnende voetbalfans komen aan hun trekken. Want de moderne hymne van de Champions League, in 1992 geschreven door Engels componist Tony Britton, is gebaseerd op Zadok the Priest van Händel. De muzikale leiding zit bij Werner Vandamme, vaste dirigent van Crescendo. Jonge muzikanten van Dimlicht staan in voor de instrumentale begeleiding. Zangers én toehoorders krijgen een koptelefoon op, zodat de avond een uitzonderlijke luisterervaring wordt.

Het optreden vat komende zaterdag om 20.15 uur aan, in de Sint-Elisabethkerk. Nadien opent er aan de overzijde van de kerk een bar in de Rhizo hotelschool. Kaarten kosten 20 of 35 (vip) euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.