Koning Filip tilt Kortrijk Drumt naar nóg hoger niveau: “Telefoon staat roodgloeiend, aanvragen tot in Frankrijk en voor het leven welkom in Brussel”

“Filip gaf mij zélf een hand, waarna ik zijn schouder vastnam om hem naar het drumstel te begeleiden, zodat de koning niet over kabels zou struikelen. We lachten samen, precies alsof we elkaar al jaren kennen. Koningin Mathilde sprak tegen mijn vrouw, over Kortrijk Drumt. En op het eind gaf ik drumstokjes mee aan Filip, als aandenken. Het was echt fantastisch. Ik kreeg nadien een telefoontje van de dienst protocol van Brussel, met de mededeling dat koning Filip gelukkig is met wat hij deed. Hij vond het schitterend. We gaan nu ieder jaar gevraagd worden voor de nationale feestdag. Het is een verlenging voor het leven. Op 21 juli 2023 krijgen we alvast een nóg betere plaats in Brussel, voor een nog grotere show. Er komt geen einde aan”, zegt Kesteloot.

De meester-drummer kreeg al honderden felicitaties, zoals van zanger en acteur Marijn Devalck alias Balthasar Boma. “Mensen nemen me spontaan vast omdat ze zo fier zijn, de telefoon thuis rinkelt nog altijd om de tien minuten, sociale media staan vol berichten en op de autosnelweg toeteren er chauffeurs naar de nieuwe camionette van onze drumschool. Burgemeester Ruth Vandenberghe stuurde me het volgende bericht: ‘Wat een eer voor u, voor uw drumschool en voor Kortrijk’. En in mijn stamcafé Sint-Antonius in Heule-Watermolen, waar we met de ‘maandagvrienden’ altijd pinten gaan pakken, is er nu voor het leven een koninklijke tafel voor ons gereserveerd”, lacht Gino Kesteloot.

Het voelt alsof iedereen Kortrijk Drumt wil boeken, na de passage van koning Filip. “Jean-Marie Dedecker contacteerde ons, voor een verrassing in Middelkerke. We krijgen aanvragen tot in Noord-Frankrijk en Duitstalig België. Verder is Drums Only, de drumwinkel waar we mee samenwerken, bereid om een inspanning te doen. Door ons te voorzien van drums in de kleuren van België. Als dat lukt, zijn we helemaal vertrokken. Ook mooi meegenomen is de toenemende interesse van drummers die hun instrument al goed kennen en/of in een groep spelen. Ze willen meedoen aan Kortrijk Drumt en repeteren thuis, op basis van een video. We krijgen zo aanvragen tot in Limburg en Brussel.”

Naast zijn schoenen lopen gaat Gino Kesteloot niet doen. “Ik heb geen dikke nek en ga nooit een dikke nek krijgen, ik ben niet meer dan een ander. Ik ben vooral mijn drummers eeuwig dankbaar. Zonder hen zou het niet mogelijk zijn. Toen we enkele jaren geleden met Kortrijk Drumt in Malta optraden, kregen we er te horen dat we de wereld rondreizen voor wereldvrede. Daar is wel iets van aan, want we doen Kortrijk Drumt belangeloos. Het geld dat we krijgen gaat naar onkosten zoals geluidinstallatie en belichting. Zelf houden we er geen euro aan over. Ik ben trouwens ook onze sponsors accountants- en auditkantoor Vandelanotte, fabrikant van waterverzachters en ontkalkers Aqua Service en brouwerij De Brabandere dankbaar voor de aanhoudende steun voor én Kortrijk Drumt én onze coverband The MG’s Brothers. Mutse, zanger Marc Vermeersch van The MG’s Brothers, is ook enorm fier op wat we allemaal doen.”

Het is nu aftellen naar donderdag 11 augustus, Kortrijk Drumt opent dan metalfestival Alcatraz in Kortrijk, en naar zaterdag 3 september. Dan is er Kortrijk Drumt By Night op de verlaagde Leieboorden, met ruim 200 drummers en een vuur- en lasershow. “Er volgen tal van politici, zoals minister Vincent Van Quickenborne, les om dan mee te kunnen doen. En er komt een delegatie van het drumspektakel Orquestra de Baterias in Florianópolis in Brazilië naar ons land, voor Kortrijk Drumt By Night. We zouden in principe tot duizend drummers aankunnen, maar het moet doenbaar blijven”, aldus Gino Kesteloot.

