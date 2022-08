Knal tijdens werken aan elektriciteitskabel

Kortrijk IN BEELD. Buikglij­den voor blikje bier op Alcatraz: “Verstand op nul en je volledig smijten”

Metalfans hebben tijdens de 4 lange dagen Alcatrazfestival in Kortrijk recht op een beetje ontspanning. De organisatie voorziet dat op de camping in de vorm van petanque, yoga, nagelkloppen en jawel… buikschuiven. Wie over een afstand van enkele tientallen meter de bel kon laten weerklinken, kreeg een fris blikje bier. “Verstand op nul en je volledig smijten.”

17:15