Kluizenaar André (78) woont al jaren in vuilhoop, zijn buren zijn wanhopig: “Zo’n lieve mens, straks ligt hij hier dood, het is schrijnend”

Kortrijk Ruime cel in gloednieu­we gevangenis en regelmatig een wandeling: vijfde verdachte van aanslag op minister Van Quickenbor­ne wordt vanuit Nederland overgele­verd

Een voldoende ruime cel, een afgeschermd toilet en wasbak, toegankelijke medische zorg, familiebezoek en op tijd en stond een wandeling op de koer. Nu dit alles gegarandeerd is in zijn Belgische cel, mag de vijfde Nederlander die is opgepakt in het onderzoek naar de geplande aanslag op minister van justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in Kortrijk, aan ons land overgeleverd worden. Dat besliste een rechtbank in Amsterdam donderdag. De 22-jarige verdachte kreeg ook garanties voor een terugkeer naar Nederland.

19 januari