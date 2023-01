Klimaatstad volgens stadsbestuur, drugsstad volgens Vlaams Belang: Kortrijk gaat stedenband aan met Chefchaouen in Marokko

Kortrijk/ChefchaouenKortrijk gaat een stedenband aan met Chefchaouen in het noorden van Marokko. Dat zint Vlaams Belang niet. “Zoals bekend reisgids Lonely Planet schrijft: ‘Kijk niet raar op als je hier een joint krijgt aangeboden. Rond Chefchaouen liggen veel wietplantages en wiet is er geliefd’”, zegt fractieleider Wouter Vermeersch. Kortrijk en Chefchaouen gaan jaarlijks 20.000 euro investeren.

Kortrijk en Chefchaouen maken de komende maanden een actieplan op. Om drie jaar samen te werken rond hernieuwbare energie. Volgens het stadsbestuur van Team Burgemeester, Vooruit en N-VA doet de in 2010 als ‘ville écologique’ uitgeroepen stad Chefchaouen grote investeringen in hernieuwbare energie, ‘onder meer via zonnepanelen, meer bomen in de stad en natuur rondom’.

Quote Wie even googelt, ziet ‘de drugshoofd­stad van Marokko’, ‘het Amsterdam van Marokko’ en ook nog ‘het paradijs van cannabis en influen­cers’ Wouter Vermeersch, Vlaams Belang

Vlaams Belang ziet dat anders: “We worden niet veel wijzer dan enkele zonnepanelen naast het lokaal zwembad en op de bib en een ‘eco-centre’, in een paar kantoorcontainers die op een berghelling werden neergepoot. Wie even googelt, ziet meteen iets anders: ‘de drugshoofdstad van Marokko’, ‘het Amsterdam van Marokko’ en ook nog ‘het paradijs van cannabis en influencers’”.

De stad Kortrijk investeert jaarlijks 20.000 euro, met een subsidie van 15.000 euro via het Wereldhuis West-Vlaanderen van de provincie. Telkens 7.500 euro gaat naar investeringen en acties in Chefchaouen, 12.500 euro is bestemd voor acties in Kortrijk. “We kiezen voor het thema klimaat en hernieuwbare energie omdat lokale overheden de motor zijn in de strijd tegen klimaatverandering, die zich meer dan elders in steden laat voelen”, zegt schepen van Klimaat en Mondiaal Beleid Bert Herrewyn (Vooruit). We geven enkele voorbeelden.

Zo krijgt Chefchaouen een sterkere capaciteit rond duurzaam afvalbeleid, door expertise uit te wisselen. Beide steden krijgen meer groene publieke plekken. In Kortrijk worden meer (fruit)bomen aangeplant. Kortrijk werkt mee aan een duurzaam mobiliteitsplan voor Chefchaouen. Er is door de stedenband ook een kans om Kortrijkse jongeren en studenten te laten kennismaken met de inwoners van Chefchaouen en tegelijk aan kennis- en talentontwikkeling te doen.

Stages en onderzoeksprojecten

Zo wil de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) er (buitenlandse) stages en onderzoeksprojecten aan koppelen. Ook sportieve en culturele uitwisselingen zijn in voorbereiding, in samenwerking met het Kortrijkse jeugdwelzijnswerk AJKO, sociale partners en de sociaal-sportieve werkingen in beide steden.

Kortrijk heeft nog vier andere zustersteden: Bad Godesberg in Duitsland, Frascati in Italië, Windsor and Maidenhead in het Verenigd Koninkrijk en Saint-Cloud in Frankrijk. “Waar niets van te merken is, Kortrijkzanen hebben geen kennis van die zustersteden. Bouw eerst onze bestaande Europese relaties uit in plaats van nieuwe en omstreden relaties uit te bouwen met een Noord-Afrikaans land dat maatschappelijk, sociaal en cultureel weinig te bieden heeft aan de Kortrijkzanen”, vindt fractieleider Wouter Vermeersch nog.

Nog dit: drie jaar geleden werd een in 2005 opgestarte stedenband met Cebu City in de Filipijnen stopgezet omdat er geen draagvlak meer was.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.