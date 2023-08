Kleine Leiestraat dag dicht voor verkeer

NET OPEN. Ontdek Vietnamese keuken in Thi Thu Lan: “We serveren verfijnde, verse, gezonde, geurige en heel gevarieer­de gerechten”

Tara Coopman (26) opent op maandag 31 juli met steun van haar vriend Hartwich Claus (39) Thi Thu Lan. De pure Vietnamese keuken staat er centraal, met invloeden uit alle hoeken van het Zuidoost-Aziatische land. Het is een eettent waar je ramen eet. Geen vensters, wel stevige noedels in verse bouillons. Voor adoptiedochter Tara is het meteen ook een zoektocht naar haar roots.