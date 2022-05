Kist van Oxford, met taferelen van Guldensporenslag op, komt naar Kortrijk

Kortrijk “Jaren uitgaan in ’t straatje kostte me zeker een auto”: Welkom in het Kortrijk van acteur en model Jeremy Vandoorne

Jeremy Vandoorne (36) uit Lauwe, vroeger bekend als Xavier in de Studio 100-reeks Rox, blijft acteren. “Ik krijg straks weer een gastrol in VTM-soap Familie”, zegt de community manager van start-upcampus Hangar K. Van KVK over Kinepolis tot Aalbekeplaats… Jeremy toont ons zijn negen leukste plekjes in Kortrijk. “Er hangt een leuke vibe in deze stad, ik ben er graag”, zegt de freelance presentator bij de Oost-Vlaamse regionale televisiezender AVS. Jeremy is verder binnenkort in een nationale reclamecampagne te zien van alarmsystemen Verisure en schittert begin 2023 als live verteller in het wondermooie sprookjesballet voor kinderen Sneeuwwitje van Prima Donna Events.

