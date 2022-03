Kinderen verkopen limonade voor Oekraïne, oma van Ella (7) gevlucht uit door oorlog getroffen land: “Het maakt mij bang, het moet stoppen”

KortrijkDe twintig leerlingen van het eerste en tweede leerjaar (graadsklas) van freinetschool De Levensboom verkochten vrijdagnamiddag zelfgemaakte limonade voor Oekraïne. Voor Ella Vanmaele (7) uit Kortrijk voelt de oorlog heel dichtbij, want haar oma Liudmila Kalashnik (70) is gevlucht. “Het doet dubbel zo veel pijn hoe in de 21ste eeuw mensen die ook dezelfde taal spreken elkaar nu doden”, zegt Iryna Vanmaele-Kalashnik, de uit Oekraïne afkomstige mama van Ella.

Dertig liter zelfgemaakte limonade, vijftien liter blauwe en vijftien liter gele als verwijzing naar de vlag van Oekraïne, verkochten de leerlingen, aan 1 euro per glas. De limonadeverkoop was een idee van Eden Vandenbussche (8) uit Bissegem. Kinderen maakten ook portretjes, voor hun (groot)ouders, aan 2 euro per tekening. Het initiatief was een succes.

“De oorlog is verschrikkelijk. Ik lig er wakker van, mijn kinderen liggen er wakker van. We voelen ons machteloos. Maar we leven niet in angst. We doen iets positief, we helpen”, vertelt lerares Elke Desmet. De opbrengst, wellicht zo’n 250 euro, gaat naar Oradea, een vereniging die onder meer kwetsbare kinderen helpt in Oekraïne. Een vriend van Filip Behaeghe, begeleider in De Levensboom, vertrekt nu maandag met een mobilhome vol spullen naar het westen van Oekraïne. Ook om er tentenkampen te helpen opslaan, in samenwerking met Oradea.

“De limonadeverkoop, alle acties in Vlaanderen, de actiedag Oekraïne 12-12 die 17,7 miljoen euro opbracht, de respons is hartverwarmend. Alle Oekraïners zijn zo dankbaar”, vertelt Iryna Vanmaele-Kalashnik, die twintig jaar geleden van Oekraïne naar hier verhuisde. Haar mama, Liudmila, woont in Kropivnitsky in het centrum van Oekraïne, op 160 kilometer van Dnipro. Liudmila vluchtte en kwam vrijdagochtend vroeg om 4 uur aan in Krakau in Polen. “Kropivnitsky is geen strategische plaats, voor het Russisch leger. Dat was haar redding. Al kan ze wel amper nog stappen, haar benen zijn gezwollen door de lange vlucht”, zegt Iryna.

Quote Het is surrealis­tisch. Hoe de mensen in Oekraïne geterrori­seerd worden, ook psycholo­gisch. Het is gruwelijk. Het is onvergeef­lijk, het is niet meer goed te maken Iryna Vanmaele-Kalashnik

“We laten ze in Krakau nu eerst even op adem komen in een hotel en kijken ondertussen met medewerking van een vrijwilligerscentrum in Polen hoe we haar tot in Kortrijk gaan krijgen. Met de trein, met de bus, met het vliegtuig… we zijn alle opties aan het bekijken”, vertelt Iryna. “Ik heb amper woorden om te beschrijven wat ik voel. Het is surrealistisch. Hoe de mensen in Oekraïne geterroriseerd worden, ook psychologisch. Telkens het luchtalarm dat weerklinkt, tot dertig keer per dag. Telkens weer vol angst een schuilkelder of metrohalte in. Alle doden die al vielen. Het is gruwelijk. Het is onvergeeflijk, het is niet meer goed te maken”, vertelt Iryna, die sales support Oost-Europa is voor de afdeling Modulyss van de tapijtgroep Balta.

Ella Vanmaele, dochter van Iryna en kleindochter van Liudmila, kijkt er naar uit tot ze haar oma weer in de armen kan sluiten. “Oorlog is nooit goed. Het maakt mij bang, het moet stoppen. Gelukkig blijft oma kalm. Ze belt heel vaak naar ons. Ze kent het hier al, want ze kwam de voorbije jaren regelmatig op bezoek, voor corona begon zelfs jaarlijks. We zagen haar voor het laatst in december 2021. Normaal gezien komt ze zaterdagnacht al aan”, vertelt Ella, terwijl ze limonade verkoopt. De kinderen hingen vrijdagnamiddag ook duifjes uit bij hun limonadestand. Omdat ze vrede willen in alle landen in de wereld. We hopen het met hen mee.

