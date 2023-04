Kinderen leven zich uit tijdens Buitenspeeldag

Blikvanger tijdens Sinksen­fees­ten Kortrijk Loopt neemt nieuwe start met organisa­tor Maspoe

Pinkstermaandag, dit jaar op 29 mei, staat al ruim 40 jaar met stip in de agenda van lopers. Want dan is er op Sinksen altijd Kortrijk Loopt. Er is nu met Maspoe een nieuwe organisator, om het event de komende jaren nog sterker te verankeren binnen het programma van Sinksen. Van 2014 tot en met 2022 was Golazo de organisator. Aan die overeenkomst is nu een einde gekomen.