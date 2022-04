Kinder Surprise nog lang niet overal uit de rekken: “Alleen bepaalde lotnummers mogen niet meer verkocht worden, toch?”

1,55 euro betaalden we zaterdagnamiddag voor een Kinder Surprise in de bewuste vestiging van Carrefour Express. Toen we na het afrekenen vroegen aan de kassierster vroegen of het product eigenlijk wel nog verkocht mag worden, antwoordde ze bevestigend. “Het zijn maar bepaalde lotnummers die niet meer mogen aangeboden worden. De Kinder Surprise die wij verkopen, hebben een ander lotnummer. Anders hadden we ze beslist al uit de rekken gehaald.” De kassierster kreeg van haar werkgever geen speciale instructies over de producten van Ferrero. “Dat alle Kinder-producten uit de rekken moeten gehaald worden? Daar weet ik niks van. Maar als het zo moet, zullen we ons uiteraard houden aan de voorschriften.” De chocolade van de Kinder Surprise hebben we veiligheidshalve in de vuilnisbak gekieperd. Het minigeschenkje binnenin viel wel in de smaak bij de kinderen.