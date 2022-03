Kimberly (38) is eerste straatverpleegkundige van Kortrijk: “Kapotte voeten, longproblemen… daklozen hebben veel medische hulp nodig”

Voetproblemen zoals kloven en ingegroeide teennagels door het dragen van slechte schoenen, luchtweginfecties, kwetsuren na een val... daklozen kampen met allerlei gezondheidsproblemen. “Ze durven vaak niet naar de dokter gaan omdat ze bang en onzeker zijn. Ze schamen zich in de wachtzaal”, zegt schepen van Welzijn Philippe De Coene (Vooruit).

Quote Ik hoop het vertrouwen van daklozen te winnen en een band met hen op te bouwen Kimberly Catry

Om daklozen toch te bereiken, gaat het Wit-Gele Kruis nu deeltijds een straatverpleegkundige inzetten. De werking is gestart in Kortrijk, midden april breidt het project uit naar heel Zuid-West-Vlaanderen. Het inzetten van een straatverpleegkundige is niet nieuw. Zo is er in Hasselt al enkele jaren zo’n werking. De uitvalsbasis van Kortrijkzane Kimberly Catry is de nachtopvang in de Tuighuisstraat in Kortrijk, waar ze een verpleeglokaal heeft. Ze trekt ook de straat op. Omdat daklozen vaak psychische problemen hebben, gaat er altijd een straathoekwerker mee.

Volledig scherm Straatverpleegkundige Kimberly Catry trekt met haar rugzak de straat op om daklozen te helpen. © Henk Deleu

De straat op

Kimberly heeft zeventien jaar ervaring in de zorg en dertien jaar ervaring in de psychiatrie en solliciteerde zelf voor de job.“Ik ben met hart en ziel hulpverlener, nu krijg ik als straatverpleegkundige de kans om ook de meest kwetsbare mensen te helpen. Ik hoop het vertrouwen van daklozen te winnen en een band met hen op te bouwen. Ik hoop hen ook mee te kunnen begeleiden naar de gewone zorg, ook wat eventuele psychische problemen betreft”, zegt Catry. Ze spoort te voet of met de fiets daklozen op, want ze bezoeken niet allemaal de nachtopvang in Kortrijk. “Er duiken zeker hotspots op, zoals bijvoorbeeld eerder het geval was in een seinhuisje niet ver van het station in Kortrijk. Ook leegstaande panden worden vaak bezocht door daklozen”, weet De Coene.

Volledig scherm Alle betrokkenen van het project 'van straat naar zorg', tijdens de voorstelling in de Beatrijszaal van het stadhuis. © Tomas Bulcaen

Telling daklozen

Er waren in 2021 negenduizend overnachtingen in de nachtopvang in Kortrijk. Maar hoeveel daklozen er precies in Zuid-West-Vlaanderen zijn, is niet bekend. Volgende week maken de Koning Boudewijnstichting en het Centrum voor Zorgonderzoek & Consultancy LUCAS binnen de KU Leuven de resultaten van een nieuwe telling bekend. “Tot dan varen we een beetje zonder kompas”, geeft De Coene toe.

Wie als dakloze medische hulp nodig heeft, kan Kimberly Catry bereiken op het gratis nummer 0800/13.500.

Volledig scherm enkele flyers met uitleg over het project © Henk Deleu