Kim (27) eert mama met overname Vietnamees restaurant: “Ik volg mijn hart, dit topadresje mag niet verdwijnen”

KortrijkKim Vu neemt afscheid als vaste kracht van Kortrijks bekendste nachtkroeg De Geverfde Vogel om het in onze regio bekendste Vietnamees restaurant Kim Quy over te nemen, van haar mama Loan Vu (52). “Het voelt als thuiskomen en ik help er mijn mama mee, want ze sukkelt een beetje met haar gezondheid.”

Na een korte leerrijke start in café-bistro Balthazar was Kim Vu bijna negen jaar aan de slag in café De Geverfde Vogel in de uitgaansbuurt in ’t straatje, waarvan vier jaar als vaste kracht onder de vleugels van zaakvoerder Robbert Vandaele (35). Tot nu, Kim nam er op vrijdag 30 september afscheid.

Vooral de hele lange nachten, soms tot 9 uur ’s ochtends, begonnen door te wegen. “Ik voelde die uren, ik ben geen drie maal zeven meer. En ik wil stilaan een privéleven opbouwen. Het is mooi geweest. Ik ben het hele team van De Geverfde Vogel dankbaar. Dankzij hen leerde ik veel mensen kennen, zoals klanten en concullega’s van andere horecazaken. Dikke merci ook aan Robbert Vandaele, we begrepen elkaar zelfs zonder een woord te zeggen. Ik had er nooit het gevoel om voor een baas te werken, wat het heel aangenaam maakte. Robbert leerde me zo veel zoals hoe je mensen moet ontvangen en hoe je met bepaalde situaties om moet gaan. Robbert begrijpt mijn beslissing, hij voelde het aankomen. Robbert gunt het mij, ik blijf welkom bij hem voor advies.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het interieur van Vietnamees restaurant Kim Quy © Henk Deleu

Kim Vu neemt het Vietnamees restaurant van haar mama over, in de Beheerstraat vlak bij de Noordbrug. Kim Quy, de naam verwijst naar Kim en haar broer Quy, bestaat er al 25 jaar, met vaste klanten tot uit Brugge en Roeselare. Want veel Vietnamese restaurants zijn er niet in onze regio. “Het is nu weer zoals het lang geleden al eens was, met mijn mama in de keuken en ik in de zaal”, zegt Kim.

Quote Een van onze favoriete gerechten, ook minister Vincent Van Quickenbor­ne is er verlekkerd op, is onze nummer 33 of het licht pikante Bun Bo Xa Ot Kim Vu

“Mama is onze grootste troef. Van sausjes tot loempia’s, ze maakt alles zelf. Een van onze favoriete gerechten, ook minister Vincent Van Quickenborne is er verlekkerd op, is onze nummer 33 of het licht pikante Bun Bo Xa Ot. Het gerecht combineert gestoomde rijstmie noedels met gesneden rundvlees, citroengras en pindanoten. Andere toppers zijn onder meer onze zelfgemaakte verse loempia’s, typische Pho maaltijdsoepen, onze eend en onze Vietnamese fondue met een breed assortiment groenten en vlees en zeevruchten, in een groentebouillon.”

Wie nog eens wil genieten van de kookkunsten van mama Loan Vu, wacht best niet te lang om te komen of te bestellen via take away, want haar afscheid wenkt toch stilaan. “Het wordt fysiek zwaar, voor mama. Haar elleboog is versleten na jaren zeulen met zware wokpannen, ze sukkelt met haar rug… Het is echt beter dat ze geen vijf jaar meer verder doet, zodat ze ook nog van haar pensioen kan genieten”, vertelt Kim Vu, die in de loop van 2023 met een nieuw concept uitpakt. Waarbij de aandacht op Vietnamees blijft liggen, maar met nog meer andere Aziatische toetsen zoals Japanse en Chinese hapjes. En niet meer als restaurant, maar eerder als traiteur en als cateraar. Meer details hierover volgen later. Kim krijgt bij de uitwerking van het nieuwe concept hulp van broer Quy Vu (25), die sterk is in IT en promo. Haar schoonzus helpt met een nieuwe huisstijl.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kim Quy bevindt zich in de Beheerstraat 52 © Henk Deleu

Quote We bieden ’s middags ook een lunch met voor- en hoofdge­recht aan 15 euro aan, voor de vele studenten hier in de buurt Kim Vu

Tot die dag gekomen is, blijft Vietnamees restaurant Kim Quy elke week telkens van dinsdag tot en met vrijdag open van 12 tot 14.30 uur en van 18 tot 22 uur. “We bieden ’s middags ook een lunch met voor- en hoofdgerecht aan 15 euro aan, voor de vele studenten hier in de buurt”, zegt Kim Vu. Het restaurant is ook altijd op zaterdag- én zondagavond open. Gesloten op maandag.

Meer info staat op de Facebookpagina KimQuy. Bestellen: tel. 0471/09.83.95

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.