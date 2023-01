KIJK. “We maken er eventueel tapasplankjes van”: Hoogste kerstboom van het land gaat niet verloren

Kortrijk / Aalst 240 euro boete voor vrouw (27) na diefstal­len aan zelfscankassa’s

Een 27-jarige vrouw uit Aalst is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel omdat ze ging stelen aan zelfscankassa’s in Kortrijk. Telkens scande ze slechts een fractie van haar aankopen aan de kassa’s. Dat deed ze op één dag in drie winkels in Kortrijk.

10 januari