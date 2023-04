KIJK. Stationsgebouw in Kortrijk verdwijnt, tegen 2034 negentien meter brede stationshal onder sporen en perrons met imposante luifel

Station van Kortrijk toch niet als monument beschermd: “Modernise­ring is nodig voor comfort reizigers”

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) gaat niet in op de vraag van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) om het station in Kortrijk te beschermen. “Hoewel het erfgoedwaarden heeft, speelt er een ruimere problematiek. De Kortrijkzanen moeten toegang hebben tot een station dat klaar is voor de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst.”