KIJK. Sneeuw? Kortrijkse vuilnisman blijft met humor zijn job doen: ‘Let It Snow!’

Leonards stelt als eerste Amerikaans Group Sale vastgoed­sys­teem voor: “Bredere keuze voor kopers, groter publiek voor verkopers”

Van New York naar Kortrijk: Leonards Immobiliën introduceert als eerste in het zuiden van West-Vlaanderen het Amerikaanse Multiple Listing Service. Dat is een exclusief platform voor vastgoedmakelaars en projectontwikkelaars om aanbod in binnen- en buitenland uit te wisselen en deals te sluiten. Hoe werkt het precies? En waarom is het voor (ver)kopers een win-win?