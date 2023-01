KIJK. Roker gaat door het lint wanneer winkelier hem vraagt zijn sigaret te doven: kippenspitten en ramen moeten eraan geloven

De amokmaker stapte zondagnamiddag iets voor 15 uur een voedingswinkel binnen langs de Spoorweglaan in Kortrijk. Omdat hij aan het roken was, vroeg de uitbater hem om zijn sigaret te doven. Dat was echter niet naar de zin van de man in kwestie. “Hij stelde zich onmiddellijk heel agressief op en veroorzaakte tumult”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “De man aarzelde niet om geweld te gebruiken. Enkele personeelsleden van de winkel incasseerden klappen. Het kostte moeite, maar uiteindelijk slaagden men er in om de man uit de winkel te krijgen.”

Gevaarlijke situatie

Zijn daden verminderden de agressiviteit van de dader niet. “Hij zwaaide op straat met de kippenspies in de hand”, zegt Detavernier. “De situatie was ronduit gevaarlijk en het was tijd dat onze ploegen ter plaatse waren. Gelukkig was er net op dat moment aan het station een drugscontrole aan de gang. Daarbij waren ook enkele leden van ons speciaal bijstandsteam betrokken. Zij konden de verdachte tegen de grond werken en boeien.”

Illegaal in het land

De dolgedraaide, nog vrij jonge man, werd afgevoerd naar het hoofdcommissariaat van de politiezone Vlas. “Toen we hem wilden identificeren, legde hij een valse identiteitskaart voor. Intussen is duidelijk dat de man illegaal in ons land verblijft. We hebben er het raden naar waarom hij zo tekeer is gegaan, waarom hij zo fel reageerde op wat eigenlijk een doodnormale vraag is. In winkels mag je immers niet roken.” Maandag was de man in kwestie nog opgesloten bij de politie. Dat zou minstens zo blijven tot hij verhoord was.