KIJK. Regen valt met bakken uit de lucht in Kortrijk

“We kunnen nog nauwelijks slapen en schrikken bij het minste geluid op”: inbrekers viseren ‘Frites Unique’ in Rollegem voor de vierde keer

Voor de vierde keer in twee maanden tijd sloegen inbrekers toe bij ‘Frites Unique’ in Rollegem. Wellicht dezelfde daders, probeerden ook elders binnen te raken in de gemeente. “Het gewoon worden doe we nooit, ik sta te trillen op mijn benen”, zegt zaakvoerder Hannes Catanzaro, die de beveiliging van de frituur opvoert.