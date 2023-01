KIJK. KV Kortrijk wuift eind dit seizoen boegbeeld en kapitein Kristof D’haene uit: “Sukkel al jaren met heup, pijn gaat niet weg”

Kapitein Kristof D’Haene speelt sinds 2010 in eerste klasse. Eerst vijf seizoenen voor Cercle Brugge, daarna acht seizoenen bij KV Kortrijk. Zijn via de sociale mediakanalen van KV Kortrijk verspreid afscheidsfilmpje grijpt elke supporter van ‘de veekaa’ naar de keel. “Ik moet jullie iets heel moeilijks vertellen”, zegt hij in het filmpje. “Net zoals jullie ben ik al heel mijn leven supporter. Geboren in Kortrijk en opgegroeid in het kleine Stasegem. En nu in eerste klasse spelen, op tien minuten van mijn ouderlijke thuis. Daar durfde ik zelfs als kind niet van dromen.”