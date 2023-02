KIJK. Film stad Kortrijk toont flashmob op tonen van Synrise van Goose, in winkelcentrum K

Discobar The Fly laatste weekend open: “We houden één buurman wakker, moeilijk te zeggen of er tweede editie komt”

Wie de sfeer in The Fly nog eens wil opsnuiven, zal zich moeten haasten. De discobar is nog maar twee keer open: op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari. Daarna zit het er na vier maanden op. The Fly is dead, of toch niet? “We weten nog niet wat de toekomst brengt. Te dure beslissingen in het begin duwden ons in de rode cijfers”, geeft zaakvoerder David Desrousseaux (50) toe. Hij blikt terug op de voorbije vier maanden.