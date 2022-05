KFC Marke en Kaffee Damast schenken 6.000 euro voor begeleiding van kinderen met trauma

Kortrijk Kortrijk wordt speerpunt voor educatieve technolo­gie, overheid investeert 1,8 miljoen euro: “We worden dé referentie in Europa”

De markt van de educatieve technologie (EdTech) evolueert razendsnel. Om daar op in te spelen, is in start-upcampus Hangar K in Kortrijk een EdTech-station geopend. Onderzoekers, bedrijven, scholen… kunnen in het nieuwe centrum aan nieuwe educatieve technologieën sleutelen en samen experimenteren.

5 mei