Kerstsfeer opsnuiven, lekker wandelen of liever wat ruiger: onze weekendtips in het zuiden van West-Vlaanderen

kortrijk Kortrijk instal­leert bijna 2.000 zonnepane­len op verschil­len­de stadsgebou­wen: “Eerste centrum­stad die aan energiede­len doet”

De stad Kortrijk is begonnen met de plaatsing van 1.968 zonnepanelen op verschillende stadsgebouwen. Het is een van de maatregelen om de energiecrisis het hoofd te bieden. “We doen als eerste centrumstad ook aan energiedelen”, zegt schepen Wouter Allijns (Team Burgemeester). “Energie die we op het ene stadsgebouw te veel opwekken, kunnen we in een ander gebruiken.”

29 november