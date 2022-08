Kentucky Fried Chicken komt eind dit jaar naar shoppingcentrum Ring Kortrijk: “We zoeken nog werkkrachten”

kortrijkEind dit jaar komt er een vestiging van Kentucky Fried Chicken in shoppingcentrum Ring Kortrijk. De keten is nog op zoek naar werkkrachten: er zullen 45 mensen tewerkgesteld zijn.

Benelux Food Group (BFG) opent binnenkort het allereerste KFC restaurant in Kortrijk. Het wordt het eerste KFC restaurant in de provincie West-Vlaanderen en het achtste voor de groep in België.

“Het KFC-restaurant in Ring Kortrijk opent eind dit jaar de deuren vlakbij poort 1 tegenover JBC. Alles zit momenteel perfect op schema en we kunnen niet wachten om de inwoners van Kortrijk te verwennen met de lekkere kipgerechten van Kentucky Fried Chicken”, zegt Mark van’t Loo, General Manager van Benelux Food Group.

“We zijn ontzettend blij dat we Kentucky Fried Chicken kunnen verwelkomen in Ring Kortrijk. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit restaurant met drive-in een meerwaarde zal bieden voor ons winkelcentrum. Het is de allereerste KFC in West-Vlaanderen. We zijn trots dat Benelux Food Group voor Ring Kortrijk heeft gekozen”, weet Charlotte Tahon, Shopping Center Manager van Ring Kortrijk.

Geheim recept

Het eerste officiële KFC-restaurant werd in 1952 geopend in de Verenigde Staten (VS) door Colonel Harland Sanders, die inmiddels - 69 jaar later - nog steeds het bekende uithangbord van de keten is. Zijn kipgerechten zijn door de jaren heen wereldberoemd geworden, dankzij het ‘Secret Recipe’. Zeker in de VS is dit geheime recept van 11 kruiden en specerijen al tientallen jaren een begrip.

“In het nieuwe KFC-restaurant worden 45 lokale mensen tewerkgesteld waaronder ook chefs die alle kipgerechten van A tot Z vers bereiden in de keuken”, zegt Sally Herygers voor BFG. “We zijn momenteel nog actief op zoek naar verschillende profielen waaronder shiftmanagers om mee het mooie KFC restaurant te runnen in Kortrijk. Wie graag bij ons aan de slag gaat, kan de verschillende vacatures via volgende link checken: https://kfcrestaurants.be/werkenbij/.”

