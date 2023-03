KBC-automaten op Schouwburgplein verdwijnen binnen twee weken

Twee jaar na zware brand in kloosterka­pel is er ontwerp voor nieuw schoolge­bouw, groene speel­plaats en kapeltuin

Twee jaar nadat een hevige brand de kapel en rechtervleugel van het Zusters van Liefde klooster in Heule verwoestte, lacht de toekomst alle betrokkenen toe. Nu er een ontwerp is om het domein, waar ook de school Spes Nostra zit, te vernieuwen. “Iedereen is mee in het nieuwe verhaal”, zegt overste Riet Devriese. Wat houden de plannen precies in? En wanneer vatten de werken aan?