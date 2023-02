Kasteelstraat enkele dagen onderbroken voor verkeer

Jeugdbond voor natuur en milieu viert gouden jubileum met muziek en dans

De Jeugdbond voor natuur en milieu (JNM), een jeugdbeweging voor kinderen en jongeren van 7 tot 26 jaar, bestaat vijftig jaar in 2023. JNM is samengevat samen de natuur intrekken, ravotten in de bossen en op zomerkamp gaan. Het gouden jubileum wordt op zaterdag 25 februari gevierd, in het OC in Marke.