Kapster Kaat (49) stroopt mouwen op in rusthuis: “Hét moment om iets terug te doen, nadat zorghelden mijn zus met kanker zo goed verzorgden”

Kortrijk Supervrij­wil­li­ger houdt nieuwe acties: 5.000 magazines steken 28 handelaars hart onder de riem, inzameling steunt kwetsbaren

28 december De wintereditie van Welkom in Kortrijk is er. Er worden 5.000 exemplaren gebust. Het magazine, waar 28 handelszaken in staan, is een initiatief van Jean-Philippe Vrijghem. De Kortrijkzaan werd door Junior Chamber International (JCI) Belgium recent tot nationaal uitblinker van humanitair en vrijwillig leiderschap verkozen. De jongeling levert tijdens de coronacrisis inspanningen om allerlei acties te houden en zo mensen te helpen. Zo houdt hij nu samen met Miss België finaliste Noor Beldjoudi een inzameling voor A’kzie. Dat is een vereniging die zich voor kwetsbaren inzet.