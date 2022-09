Kankerpatiënten steunen elkaar tijdens Levensloop: “Fijn om samen met andere ‘vechters’ ervaringen te delen”

Kortrijk/IeperHoe zwaar kun je worden getroffen door het noodlot? Vanessa De Bliquy (48) uit Marke kreeg niet alleen zelf af te rekenen met kanker, haar man Wilfried kreeg de ziekte ook en is ondertussen overleden. Voor Vanessa en veel andere ‘vechters’ is het belangrijk om met lotgenoten te kunnen praten en op Levensloop, dat dit weekend zowel in Kortrijk als in Ieper werd georganiseerd, kan dat. “Het is fijn om samen het leven te vieren, want we zijn er nog altijd.”

Dit weekend vond zowel in Kortrijk als in Ieper Levensloop plaats. Levensloop is een solidariteitsbeweging van de Stichting tegen Kanker. In Kortrijk werd de draad na corona opnieuw opgepikt, weliswaar in een light versie, terwijl het in Ieper voor het eerst op het programma stond. Voor Vanessa De Bliquy uit Marke is Levensloop erg belangrijk. Tien jaar geleden voelde ze een bolletje in haar borst. Het bleek kanker te zijn, maar door de vlugge ontdekking en de goede zorgen raakte ze er opnieuw bovenop. Omdat de kans op terugval echter groot was, onderging ze een dubbele borstamputatie.

Leven vieren

“Het is fijn dat de organisatoren van Levensloop mensen met kanker – de ‘vechters’ zoals we hier worden genoemd – samenbrengt. Elk van hen begrijpt wat een ander heeft doorgemaakt en je hoeft het niet allemaal opnieuw uit te leggen. Ik voel me op mijn gemak tussen hen en je krijgt veel steun. Het is leuk om samen te komen en het leven te vieren, want we zijn er nog altijd.”

Vanessa bleef niet gespaard van het noodlot. “Mijn ziekte was zwaar om dragen, maar ik kreeg veel steun van mijn man Wilfried. Vorig jaar kreeg Wilfried echter zelf longkanker en in februari is hij gestorven. Hij zou 62 jaar zijn geworden. Nu probeer ik wat ‘lichter’ te leven, wat meer te genieten als ik kan, maar dat is niet altijd makkelijk. Zaken als Levensloop helpen, niet alleen voor de ‘vechters’, maar ook voor hun familie. We vergeten soms hoe zwaar ook zij het hebben.”

Vanessa De Bliquy werd niet gespaard door de ziekte en vindt steun bij lotgenoten op Levensloop.

Freddy Fockenoy (60) uit Hulste kreeg twaalf jaar geleden kanker. Hij raakte er bovenop, maar vijf jaar geleden kreeg de ziekte hem weer te pakken. De dokters ontdekten uitzaaiingen in de borst. Er volgden een heleboel complicaties, maar nu is Freddy stabiel. “Het onheil is niet weg, maar ik leef nog. Ik blijf lachen, wat niet hetzelfde is als weglachen. Het is belangrijk dat kankerpatiënten over hun ziekte kunnen praten. Daarvoor is Levensloop belangrijk voor ons.”

Van 80 naar 20 teams

Eddy Sabbe is voorzitter van het comité dat Levensloop Kortrijk organiseert. “We lagen door corona twee jaar stil en hebben een beetje moeten inbinden in vergelijking met de laatste editie in 2019. We vielen in ons comité van vijftien leden terug naar vijf. Daardoor verlies je toch een groot deel van je capaciteit. Om alles terug op de rails te krijgen, moesten we op zoek naar een andere locatie en die vonden we aan het gebouw The Penta van hogeschool West-Vlaanderen in de Magdalenawijk. Daarnaast slonk het aantal inschrijven ook enorm. Zo gingen we van tachtig teams naar twintig teams van lopers en wandelaars. Vooral doordat heel wat vrijwilligers er niet meer bij waren, schakelden we naar een ‘Levensloop Light’ en liepen we in plaats van 24 uur ‘slechts’ 7 uur.” Bij de start zondagochtend kwamen er 550 sportievelingen opdagen, maar in de loop van de dag kwamen er nog bij. “In 2019 spraken we nog van bijna 8.000 deelnemers. Volgend jaar hopen we dat aantal weer te kunnen benaderen.”

Ook in Ieper

Ook in Ieper vond dit weekend Levensloop plaats. “Hier organiseerden we het evenement voor het eerst”, zegt Christophe Onraet. “We begonnen zaterdag een beetje in de regen, maar al snel kwam de zon. We telden 645 lopers en 22 teams, wat ons voor een eerste keer tevreden stemt. Het geeft ons moed om er volgend jaar een 24 uur-loopevenement van te maken in plaats van 12 uur nu.”

In Ieper gaven verschillende leden van serviceclubs Rotary en Zonta het beste van zichzelf.

Een van de deelnemers aan Levensloop Ieper was Thibaut Blanckaert (29) uit Ieper. De jongeman is lid van de jongerenserviceclub Rotaract Ieper-Poperinge die samen met mensen van Rotary en Zontac Ieper naar het Hamiltonpark kwam afgezakt. “Met een aantal leden proberen we ons steentje bij te dragen”, zegt Thibaut. “Het is immers een mooi project.”

Sfeer belangrijk

Stephanie Geeraert (49) uit Ieper van Zonta Ieper en Peter Decloedt (51) van Rotary uit Zonnebeke trokken ook de loopschoenen aan. “We steunen goede doelen en dit is een lokaal initiatief waaraan we graag meewerken. Mocht het volgend jaar opnieuw plaatsvinden, zijn we er graag weer bij.” De lopers en wandelaars van de serviceclubs kwamen echter niet alleen voor het sportieve, ook de sfeer was belangrijk. “Daarom maken we het in ons tentje een beetje gezellig”, knipogen Stephanie en Peter.

Levensloop Kortrijk bracht 16.513 euro op, terwijl Levensloop Ieper 15.834 euro in de lade bracht voor de strijd tegen kanker.

Bij aanvang van Levensloop Kortrijk waren er 550 sportievelingen ingeschreven.

Levensloop Kortrijk.

Levensloop Ieper vond voor het eerst plaats.

Levensloop Ieper.

Levensloop Ieper in het Hamiltonpark.

