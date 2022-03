Kandidaat-onthaalouders gezocht voor nieuwe kinderopvang met 14 plaatsen op ’t Hoge

“Onze dienst Gezinsopvang is sinds november met achttien plaatsen uitgebreid, via samenwerkende onthaalouders in de Condédreef. Door de nieuwe samenwerking met Nestel komen er nu nog eens veertien plaatsen bij”, zegt schepen van Zorg Philippe De Coene (Vooruit). “Nestel is een door Vlaanderen erkend centrum voor begeleiding van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Voor bepaalde gezinnen is de stap naar kinderopvang groot. Een kinderopvang ‘in huis’ kan die stap verkleinen”, meent directeur Lies Vandemaele van het Centrum voor Integrale Gezinszorg Nestel.