Kamping Kitsch Club uitverkocht met 25.000 bezoekers, door ‘penisverlenging’ kunnen er nóg eens 500 bij: “Ook schaars geklede OnlyFans-modellen Nanoe Vaesen en Roxy Rox komen”

KortrijkTijd om de gouden kettingen en zweetbandjes weer uit de kast te halen. Kamping Kitsch Club is uitverkocht met 25.000 bezoekers, maar het grootste verkleedfestival van de Benelux brengt nu voor late beslissers nog 500 extra tickets in omloop. Het zal aan hete aanwezigen trouwens weer niet ontbreken op zaterdag 20 augustus, zoals OnlyFans-modellen Nanoe Vaesen en Roxy Rox.

Lees meer over de festivalzomer in ons dossier.

De organisatoren zetten een extra stukje terrein achter sportcentrum Lange Munte op Hoog Kortrijk in, om nog net wat meer bezoekers te ontvangen. De vijfhonderd laatste tickets zijn indien nog beschikbaar tot komende zaterdag op de dag van het festival online te koop. Zijn straks zeker aanwezig: Nanoe Vaesen en Roxy Rox. “Deze OnlyFans-modellen gaan schaars gekleed over het terrein lopen, zodat de aanwezigen er bijvoorbeeld mee op de foto kunnen gaan”, zegt Johnny Overdrive.

Kamping Kitsch Club ontvangt zaterdag meer dan honderd artiesten, in ideaal festivalweer met temperaturen tot zo’n 24 graden. En daar zitten ook kleppers bij met bijvoorbeeld Fatman Scoop, de eerste echt grote internationale naam ooit op het verkleedfestival. De Amerikaanse rapper is bekend van Be Faithful, de monsterhit uit 2003 die nog altijd over de hele wereld dansvloeren in vlam zet. “Fatman Scoop lag al van voor de coronacrisis vast, nu slagen we er eindelijk in om hem te laten overvliegen”, zegt Johnny Overdrive.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sfeerbeeld van vorig jaar, met zicht op Mijn Stage © NACHTSCHADUW

Aan nog andere gekende en opvallende namen geen gebrek zoals Gers Pardoel, Marina Wally, Ilsen & Verhulst, Sergio, Kabouter Plop, Mark with a K, Yves Deruyter, Average Rob… Nog meer letterlijk klinkende namen zijn dj Jack Amai M’n Klak, Jaimy gekend van Down The Road, Rinus & Romana en Kurkdroog.

Er zijn negen podia met onder meer een grotere Spoiler Room waar zo’n 8.000 mensen kunnen raven, een StuBru Feestarena in plaats van de StuBru botsauto’s van vroeger, de nieuwe Terror Tente gehost door dj DaRick & Friends… Nog een nieuwkomer is The King’s Club, naar de gelijknamige vroegere afterclub in Aalst. Verder heb je de Patser Stage, Mijn Stage, allerlei feesttentjes…

Kamping Kitsch Club zit verder vol nieuwe randanimatie. Je vindt er er een Mussel Beach, een verrassing en stunt van Patrick Lippens en Nicolas Depoorter van Pat-Nutrition. Verder geven Lauwenaars Christophe Lefebvre en Stéphanie Rogeau elkaar om 14 uur het jawoord, want ze gaan voor een zot huwelijk op de Mijn Stage. Hopelijk voor de eeuwigheid, al weet je op Kamping Kitsch Club natuurlijk nooit.

Quote Om extra duidelijk te maken wat kan en niet, staat alles op de site onder de noemer ‘spelregels voor de vieze ventjes’ organisator Johnny Overdrive

Er is weer een meldpunt voor ongewenste intimiteiten. Het festival telt twee politiedorpen, aan de ingang en backstage, om eventueel grensoverschrijdend gedrag te monitoren. Kamping Kitsch Club was in 2019 het eerste festival met zo’n meldpunt. “Sindsdien waren er nauwelijks meldingen. Om extra duidelijk te maken wat kan en niet, staat alles op de site onder de noemer ‘spelregels voor de vieze ventjes’”, verduidelijkt Johnny Overdrive.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm archiefbeeld van Kamping Kitsch Klub, vorig jaar © Henk Deleu

En er is aandacht voor het milieu en de planeet. Want net zoals op het metalfestival Alcatraz wordt er met ECO-coins gewerkt. Kort uitgelegd: hou je gerecycleerde beker bij, anders betaal je 1,50 euro meer voor een Primus pils.

Het is de elfde editie van Kamping Kitsch Club, wat ooit begon als een klein vriendenfeest met honderd aanwezigen in de Kitsch Club in Knokke. Nog dit: na een arsenaal aan uitverkochte edities in eigen land en Nederland, heeft het festival nu ook plannen om Duitsland te veroveren. The sky is the limit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.