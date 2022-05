Kamping Kitsch Club stevent af op uitverkochte editie: verkleedfestival brengt 100 artiesten en nieuwe podia, zoals Terror Tente en The King’s Club

KortrijkKamping Kitsch Club heeft de volledige line-up bekendgemaakt voor het grootste verkleedfestival van West-Europa op zaterdag 20 augustus, achter sportcampus De Lange Munte op Hoog Kortrijk. Zeventig procent van de tickets is al verkocht. Er is nog goed nieuws, met een knipoog. Kunstgrassen Willy Persyn, bekend uit de serie ‘ Nonkels ’, komt als nieuwe hoofdsponsor naar het festival.

Headliners zoals Gers Pardoel, Ilsen & Verhulst, Kabouter Plop, Mark with a K, Yves Deruyter, Average Rob en hip hop legende Fatman Scoop werden vorige maand aangekondigd… Nu volgt de hele line-up. De ‘mijn stage’ brengt meezingers en ambiance met René Karst, Sergio en dj Jack Amai M’n Klak ofte Jaimy gekend van Down The Road en Rinus & Romana, die tevens ook de anthem van Kamping Kitsch Club 2022 maakten dit jaar,...

De Spoiler Room komt in een nog grotere dance hall. Waar zo’n 8.000 mensen twaalf uur kunnen raven op de iconische 90’s retro van Yves De Ruyter, Zolex, Sven Lanvin, de Bonzaï All Stars, dj Bolle VS HS,… Ook de Studio Brussel stage krijgt een ‘penisverlenging’ met een nog grotere arena voor tot 5.000 feestvierders en optredens van onder meer Kurkdroog, Fatman Scoop, Pat Krimson, Omdat Het Kan Soundsystem, Gunther D en Yolotanker.

Nieuw is de Terror Tente, gehost door dj DaRick & Friends. Voor deze jump stage worden kosten noch moeite gespaard met onder andere Miss Puss, Furax, Pedroh! (The Oh!) Danger Hardcore Team, Pat B en Critical Mass…

Nog een nieuwkomer is The King’s Club, naar de gelijknamige afterclub in Aalst met ondere andere JP, Dennis,… Verder komt de Patser stage terug voor betere 90’s hip hop en R&B met onder andere Pamela Andersom, Daddy K, TLP, Black Frank, Jens Poppe, Rapper Sjors, G Goran, Lady S, Nina Black,…

Meer info en tickets op www.kampingkitschclub.be

Updates over het festival volgen kan via Instagram op @kampingkitschclub.