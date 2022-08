Kamping Kitsch Club opnieuw voltreffer: “Iedereen kan hier gewoon zichzelf zijn”

Kortrijk Studio A’tack moedigt jongeren aan tot experimen­ten met dans en beweging

Het platform voor jonge dans Passerelle stelt met Studio A’tack opnieuw haar studio’s in de Kapucijnenstraat in Kortrijk open voor jong, enthousiast en creatief danstalent. Studio A’tack gaat breed met een waaier aan disciplines: van dans over installatiekunst, tot circus of theater.

18 augustus