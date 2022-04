Kamping Kitsch Club lost eerste namen: “We mikken met 9 podia en ruim 100 (inter)nationale artiesten op 25.000 bezoekers”

Kamping Kitsch Club is misschien wel het meest diverse festival van de Lage Landen. Want waar eerder zag je ooit Kabouter Plop met Gers Pardoel en Mark With A K het podium delen. Deze zomer ziet de line-up er net iets serieuzer uit op de ‘mijn stage’: van Kobe Ilsen tot Victor Verhulst en René Karst. De ‘mijn stage’ staat voor ambiance en luidkeels meebrullen op de gekendste hits. Dj Jack Amai M’n Klak of Jaimy gekend van Down The Road maakt zijn debuut op het hoofdpodium. Naast de ‘mijn stage’ is er op zaterdag 20 augustus op het festivalterrein aan sportcampus De Lange Munte een vernieuwde Spoiler Room, in een nog grotere tent. Niet te missen daar dit jaar zijn Yves De Ruyter, Zolex en de Bonzai All Stars, als eerste tipje van de sluier pas.