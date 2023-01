K-Totem roept met nieuwe look studenten op te onderzoeken wie ze zijn en waar ze voor staan

Kortrijk/Zwevegem/Ingelmunster REPORTAGE. Kwetsbaren vieren na drie jaar weer samen oudejaar: “We gaan sociale armoede tegen, je mag mensen niet alleen thuis laten wegkwijnen”

Het deed deugd aan het hart, om te zien hoe in Kortrijk 270 kwetsbare gasten – armen en eenzamen tot zelfs Oekraïense vluchtelingen – en vrijwilligers samen oudejaarsavond vierden. De feestelijke avond, de grootste in zijn soort in Zuid-West-Vlaanderen, vond plaats in studentenrestaurant Alma van de universiteit Kulak en lokte mensen tot uit Meulebeke, Lauwe, Ronse… Opgemerkte aanwezige was bisschop Lode Aerts: “Ik voel hier veel vriendschap. Die solidariteit en verbondenheid zijn van heel groot belang voor onze samenleving.”

