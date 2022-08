Justitie zoekt gevangenispersoneel op festival Alcatraz: “Metalfans hebben doorgaans juist profiel, ze willen bijdragen aan betere samenleving”

kortrijkOpvallende aanwezige op de festivalweide van metalfestival Alcatraz komend weekend: de overheidsdienst Justitie gaat er op zoek naar nieuwe medewerkers voor in de gevangenissen en detentiehuizen. Dat Justitie met de campagne ‘aan de bak in de bak’ juist dáár neerstrijkt, met een knipoog naar de vroegere zwaar beveiligde gevangenis Alcatraz in San Francisco, is geen toeval.

Justitie wil in de toekomst gedetineerden beter begeleiden, om hun re-integratie te bevorderen en recidive te vermijden. “70% van de gedetineerden komt na vrijlating ooit opnieuw voor een rechter. Die hoge recidivecijfers bewijzen dat louter opsluiten niet werkt”, zegt federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Een modern gevangenisbeleid moet voorzien in nog meer begeleiding op maat om gedetineerden beter voor te bereiden op hun vrijlating. Daarom kregen penitentiair beambten of cipiers reeds een breder takenpakket, met meer begeleidingsopdrachten bovenop het bewakingsaspect.”

Omdat het gevangenispersoneel al overbevraagd is en ze onvoldoende ruimte over hebben om voldoende te kunnen inzetten op zinvolle detentie, een degelijke re-integratie en het vermijden van recidive, is beslist om de taken op te splitsen en te verdelen onder twee functies: enerzijds veiligheidsassistenten en anderzijds detentiebegeleiders.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm “Ik ken het metalpubliek goed: het zijn mensen die willen bijdragen aan een betere samenleving en hun medemens willen helpen. Dat zijn net de profielen die we zoeken.”, zegt Van Quickenborne. © Henk Deleu

De veiligheidsassistent staat vooral in voor bewaking, controle en observatie om de algemene veiligheid van iedereen binnen de gevangenis ter garanderen. De detentiebegeleider heeft daarentegen de specifieke opdracht om gedetineerden vanaf dag 1 te begeleiden naar de uiteindelijke terugkeer naar de samenleving. Justitie heeft nieuwe mensen nodig om die nieuwe visie op strafuitvoering ook praktisch uitvoerbaar te maken.

Om dat personeel te vinden werd de campagne ‘Aan de bak in den bak’ gelanceerd. Daarbij gaat Justitie actief op zoek naar potentiële kandidaten. Het doet dat dit weekend voor het eerst gericht, op Alcatraz in Kortrijk. Festivalgangers krijgen er de nodige informatie over de jobinhoud, de vacatures in de verschillende gevangenissen en hoe ze kunnen solliciteren. Er wordt ontsnappingsspel ‘Escape from Alcatraz’ op poten gezet, aan de hand van quizvragen over justitie en Alcatraz. Wie de antwoorden juist heeft, maakt kans op een meet & greet met zijn of haar favoriete artiest.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm “Ik ken het metalpubliek goed: het zijn mensen die willen bijdragen aan een betere samenleving en hun medemens willen helpen. Dat zijn net de profielen die we zoeken.”, zegt Van Quickenborne. © Henk Deleu

Ook minister Vincent Van Quickenborne tekent present op het festival, niet enkel als muziekliefhebber maar ook om zijn aanwervingscampagne te ondersteunen. “Er is krapte op de arbeidsmarkt. Niet alleen bedrijven zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor hun vacatures, ook bij Justitie is dit het geval. Daarom hebben we voor het eerst de aanwervingsprocedures drastisch versneld en gaan we veel actiever op zoek naar de geschikte mensen. Dat moeten we op de juiste plaats doen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De opbouw van Alcatraz is al een tijdje bezig. © Henk Deleu

Dat Justitie met de campagne ‘aan de bak in de bak’ juist dáár neerstrijkt, is geen toeval. “Ik ken het metalpubliek goed: het zijn mensen die willen bijdragen aan een betere samenleving en hun medemens willen helpen. Dat zijn net de profielen die we zoeken. Heel wat festivalgangers zullen niet enkel een weekend vol metalplezier vinden op Alcatraz, maar ook een nieuwe roeping om aan de bak te gaan in den bak. Ik ben er zeker van dat we die kandidaten bij uitstek tussen de metalfans gaan vinden.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.