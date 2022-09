Julie Vermeire en Sunny testen als eerste VéloVoordeel in ons land: wie naar centrum Kortrijk fietst en er uitgeeft, krijgt gratis consumpties en kortingen

Kortrijk WK VOETBAL. Twee maanden tot Qatar, ligt Kortrijk (al) wakker van Rode Duivels? “Nog geen enkele bestelling, het is heel stil”

De energiecrisis zal zonder twijfel een negatief effect hebben op de beleving van het WK in Qatar. Dat blijkt uit een rondvraag in Kortrijk. Zo komt er geen WK-dorp op het Schouwburgplein. “De investering is te hoog”, zegt Kurt Goethals van de bvba No Nonsense. Ook in Kortrijk Xpo blijft het stil. Wordt het dan een winters voetbalfeest in mineur? Of komt de horeca met een oplossing?

21 september