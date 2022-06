Julie (35) enige vrouw als copilote en Quentin (17) jongste piloot van Europa op BK offshore powerboat racing: “Die adrenaline aan 116 per uur, héérlijk”

Kortrijk/Vichte/Waregem Viva Sara Kaffée wordt Italiaans restaurant Riverso

Viva Sara Kaffée op de Grote Markt in Kortrijk is overgenomen. Het wordt Italiaans restaurant Riverso. Als grote broer van Pizzi Cotto, dat nu op de kop van de Veemarkt in winkelcentrum K in Kortrijk huist.

17 juni