Julia blaast 100 kaarsjes uit

Jeugdrech­ter stuurt minstens 5 jonge criminelen terug naar huis: “Sorry, er is geen plaats vrij in gesloten instelling”

De jeugdrechter in Kortijk heeft de afgelopen twee weken minstens vijf jeugdcriminelen terug naar huis moeten sturen. Ze pleegden nochtans ernstige feiten en de rechter had hen het liefst van al in een gesloten instelling geplaatst. Maar daar was geen plek vrij. “Het is elke dag bang afwachten of er wel plaats zal zijn”, zeggen de jeugdrechters. De politiek belooft tegen het einde van het jaar 40 extra plaatsen.