Jules (20) zette Kortrijk op stelten met nepwapen, maar gaat niet in beroep tegen internering: “Hulp zou maandenlang wegvallen”

Jules V., de 20-jarige kerel die de campus van hogeschool Vives in Kortrijk in rep en roer zette toen hij er met een nepwapen rondliep, gaat niet in beroep tegen de beslissing van de rechter om hem te interneren, al was hij er geen voorstander van. “Door de lange wachtlijsten moeten geïnterneerden vaak maanden de gevangenis in, waar hun noodzakelijke begeleiding nagenoeg onbestaande is”, vertelt advocaat Stijn Dewolf. Een blik op een moeilijke evenwichtsoefening...