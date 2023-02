Jules (20) die met nepgeweer 4.000 Vives-studenten in lockdown plaatste, wordt geïnterneerd

Kortrijk “Tafelen met zicht op waar Guldenspo­ren­slag zich afspeelde”: Bas en An nemen nieuwe start met restaurant ViEr in historisch Kortrijk

Restaurant ViEr aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in historisch Kortrijk neemt een nieuwe start. Over minder dan een maand kun je de fijnste creaties van chef-kok Bas Ghyselen (43) proeven. “Waar we vroeger met ons restaurant verstopt zaten, zijn we nu veel zichtbaarder, pal aan een groene long.”

3 februari