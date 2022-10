Jubilerend Alcatraz lost eerste 49 acts en sleutelt aan beleving: “We pakken systeem van ECO-coins en lange wandelweg van camping naar metalfestival beter aan”

Alcatraz kondigt nu al 49 acts aan, kriskras geplukt uit het brede muziekspectrum van harde gitaren en bulderende drums. Het in 2022 ingeslagen pad blijft overeind: vier podia met thema’s die regelmatig terugkeren, maar vooral tot doel hebben om een zo universeel mogelijke affiche te presenteren.

De vijftiende editie wordt de meest memorabele ooit. Met naast een topaffiche ook veel aandacht voor beleving op de festivalweide. Want sfeer en beleving zitten absoluut in het Alcatraz-DNA, het is een gegeven waar Alcatraz-fans telkens weer op rekenen. Met 36.000 waren ze, van 12 tot 14 augustus 2022.

Quote Headliners die om 2 uur ’s nachts nog van jetje aan het geven zijn, een eerste band die al van 11 uur ’s ochtends de slapers uit onze ogen staat te beuken, is dat allemaal niet een beetje te veel van het goede Alcatraz-organisatie

De organisatoren zijn kritischer dan ooit voor zichzelf, om van de vijftiende editie in 2023 zeker een hoogvlieger te maken. “Headliners die om 2 uur ’s nachts nog van jetje aan het geven zijn, een eerste band die al van 11 uur ’s ochtends de slapers uit onze ogen staat te beuken, is dat allemaal niet een beetje te veel van het goede”, vragen ze zich af. “De lange wandelweg van de camping naar het festivalterrein of het toch niet zo sluitende systeem van de ECO-coins, allemaal zaken die we volgend jaar beter willen aanpakken.”

“Het comfort van onze bezoekers staat voorop. Het is nog lang aftellen voor we het startschot geven van deze Alcatraz verjaardagseditie. Maar we garanderen nu al dat het een niet te missen muzikale hoogmis wordt en een blij weerzien met vrienden, na de topedities van dit en vorig jaar. We laten niets aan het toeval over. Nog eens vijftig namen worden de komende weken en maanden aangekondigd, waaronder enkele kleppers van formaat.”

De 49 al geloste acts: Killswitch Engage, Anthrax, Trivium, Heaven Shall Burn, Biohazard, Blind Guardian, Michael Schenker, Obituary, Gloryhammer, Overkill, Bloodbath, Kataklysm, H.E.A.T, I Am Morbid, Deicide, Belphegor, Agnostic Front, Terror, Grave Digger, MADBALL, Whitechapel, Dying Fetus, Elder, Decapitated, Shadow Of Intent, Bleed From Within, Unto Others, Tribulation (Official), Dynazty, UNLEASHED, Taake, Gatecreeper, Immolation, Riot, Wolves In The Throne Room, Midnight, GAUPA, Vital Remains Official, Slapshot, Jag Panzer, GAEREA, Mad Sin, Death Before Dishonor, Holy Moses, Yoth Iria, DRAIN, Slomosa, ELEINE en Psychlona.

Info en tickets: https://www.alcatraz.be

