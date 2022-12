Jouwe (37) nieuwe voorzitter PVDA in West-Vlaanderen

“PVDA gaat in 2024 voor West-Vlaamse zetels. Voor de Vlaamse en federale verkiezingen, maar ook in centrumsteden gaat PVDA voor gemeenteraadszetels. De uitdaging is groot. Vandaag zitten mensen in de miserie en de regering staat erbij en kijkt ernaar. Iedere dag horen we verhalen van mensen die thuis in de kou zitten, medische ingrepen uitstellen omdat ze het niet kunnen betalen, schrik hebben voor de zoveelste torenhoge factuur die binnenkomt. Maar de oplossingen die blijven uit. Dat moet volledig anders.”

De ambitie zie je ook in de groei van de partij. “Op het vorig West-Vlaams congres in 2016 hadden we zo’n 500 leden in onze provincie en tien werkingen. Ondertussen is dat verdriedubbeld naar 1.600 leden en 25 werkingen en een aantal dat in de steigers staat. De werkingen in Kortrijk, Brugge en Oostende zijn groter geworden, met groepen in verschillende wijken, maar ook in Roeselare, Tielt, Menen, Wervik, Izegem, Ingelmunster, Ieper, Diksmuide en Veurne is de partij nu actief. Die groei gaan we verderzetten.”