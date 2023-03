Jongerenradio Quindo verbindt afgesloten gemeenschappen met buitenwereld, met steun van Howest en JEZ! wordt project verdergezet

1302 strikt nominatie voor ‘Oscars van museumwe­reld’, nu al kaap van 29.000 bezoekers gehaald

Belevingsmuseum 1302 in de Onze-Lieve-Vrouwekerk is met de installatie ‘1302: Opstand, slag, keerpunt’ genomineerd voor de prestigieuze Museums + Heritage Award, in de categorie ‘Best Use of Digital - International’.