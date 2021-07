Jongeren die coronaregels overtraden, brachten gedwongen bezoek aan (lege) covid-afdeling: “Na een paar minuten kwam al het besef dat die pakken toch enorm warm zijn”

Ze deden dat samen met een medewerker van Cohesie, een centrum voor jongerenbegeleiding. “We hebben even getwijfeld of we aan de vraag zouden meewerken”, zegt Stefaan Lammertyn, communicatieverantwoordelijke voor AZ Groeninge. “We zijn immers in het algemeen nog vrij streng als het op bezoeken aankomt bij patiënten in ons ziekenhuis, dan wilden we ook niet ‘zomaar’ vier jongeren binnen laten. Maar we hebben geoordeeld dat onze maatschappelijke taak in deze primeert, en hebben hen bij wijze van hoge uitzondering uitgenodigd op een van onze (lege) covid-afdelingen. Het is belangrijk om jongeren met de neus op de feiten te drukken. Covid is geen griepje, en onze medewerkers hebben het echt lastig gehad.”