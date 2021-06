Jongeren dansen op tafels in tjokvolle cafés: “Hou jullie aan de regels, anders gaan we verbaliseren”

KortrijkDe jeugd zit vol vuur, nu het einde van de examens gevierd wordt. Dat leverde de voorbije dagen straffe taferelen op in Bar Luxe en Stravidarius in de uitgaansbuurt in Kortrijk. Waar jongeren in tjokvolle cafés op tafels dansten, terwijl dj’s optraden. Wat niet te verzoenen is met de huidige coronamaatregelen. “We gaan er alles aan doen om het niet meer zo ver te laten komen”, benadrukken de betrokken cafébazen. “Het is niet te tolereren en tegen alle regels in”, staat in een mededeling van burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) en de politie.